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Алтайский край

Катунь24: В правительстве Алтайского края состоялось заседание оргкомитета «Победа»

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

В правительстве Алтайского края состоялось заседание оргкомитета «Победа»19 марта 2021, 14:35

На нем обсудили подготовку к 9 Мая. Губернатор Виктор Томенко выслушал предложения по организации праздничного концерта, наполнение культурной программы и проведение акции «Бессмертный полк».

Фото: pixabay.com

Точный ответ о проведении акции «Бессмертный полк» станет известен в апреле — на итоговом заседании оргкомитета. 

Министр культуры региона Елена Безрукова отметила, вне зависимости от эпидобстановки концертный блок, планируемый с 4 по 7 мая, состоится. В эти дни будут открыты музеи и выставки, посвящённые Дню Победы. В этом году не состоится концерт на территории театра драмы. А вот поздравления с выездом на дом вновь состоятся.

Катунь24

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