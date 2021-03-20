Катунь24: В Алтайском крае появится 10 новых трамваев

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

В Алтайском крае появится 10 новых трамваев19 марта 2021, 12:45

Новый транспорт встанет на маршруты благодаря договоренности губернатора Алтайского края и мэра Москвы.

Фото: transphoto.org

На ежегодном отчете перед депутатами Барнаульской городской Думы 19 марта мэр города Вячеслав Франк отметил, что транспортная отрасль больше всего пострадала во время пандемии. За 2020 год значительно сократился выход подвижного состава на линию, не хватает кондукторов и водителей. Кроме того, не до конца выровнялся пассажиропоток.

«Накопившиеся за последние годы проблемы требуют пересмотра системы управления пассажирскими перевозками. В текущем году нам предстоит провести серьезную научно-исследовательскую работу по анализу пассажиропотока, оптимизации маршрутной сети», – подчеркнул глава городской администрации.

Для восстановления системы уже приняты меры по обновлению городского общественного транспорта. Также ведутся переговоры с государственной корпорацией развития России «ВЭБ» и создается комплексная схема транспортного обслуживания населения, сообщает официальный сайт Барнаула.

Катунь24