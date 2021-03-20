ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае появится 10 новых трамваев

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

В Алтайском крае появится 10 новых трамваев19 марта 2021, 12:45

Новый транспорт встанет на маршруты благодаря договоренности губернатора Алтайского края и мэра Москвы.

Фото: transphoto.org

На ежегодном отчете перед депутатами Барнаульской городской Думы 19 марта мэр города Вячеслав Франк отметил, что транспортная отрасль больше всего пострадала во время пандемии. За 2020 год значительно сократился выход подвижного состава на линию, не хватает кондукторов и водителей. Кроме того, не до конца выровнялся пассажиропоток.

«Накопившиеся за последние годы проблемы требуют пересмотра системы управления пассажирскими перевозками. В текущем году нам предстоит провести серьезную научно-исследовательскую работу по анализу пассажиропотока, оптимизации маршрутной сети», – подчеркнул глава городской администрации.

Для восстановления системы уже приняты меры по обновлению городского общественного транспорта. Также ведутся переговоры с государственной корпорацией развития России «ВЭБ» и создается комплексная схема транспортного обслуживания населения, сообщает официальный сайт Барнаула.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: В Центре имени Гамалеи заверили, что после вакцинации «Спутником V» не было смертей

Мар 20, 2021
Алтайский край

Горняк22: В России возобновили распродажу туров с кешбэком

Мар 20, 2021
Алтайский край

Горняк22: В МИД Греции рассказали, когда полностью откроют границы для россиян

Мар 20, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Виктор Томенко заявил, что надо возвращаться к нормальной жизни

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Вячеслав Франк рассказал, как пандемия отразилась на экономике Барнаула

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Владимир Путин уверен, что любовь к Родине делает россиян сильными

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Что произошло между Путиным и Байденом

Мар 20, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar