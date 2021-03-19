Катунь24: В Алтайском крае подвели итоги в области здравоохранения за 2020 год

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В Алтайском крае подвели итоги в области здравоохранения за 2020 год18 марта 2021, 21:20

150 новых реанимационных мест дополнительно создали в больницах края в прошлом году. На итоговой коллегии министр здравоохранения Дмитрий Попов и губернатор края Виктор Томенко рассказали о результатах работы отрасли. Подробности в нашем сюжете.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for В Алтайском крае подвели итоги в области здравоохранения за 2020 год

«Это был печальный и тяжелый год». С таких слов начал свою речь на итоговой коллегии здравоохранения края министр Дмитрий Попов. С началом пандемии вся отрасль потребовала серьезной перестройки. Медицинский персонал, рассказывает, ничего не знал про новую коронавирусную инфекцию. Поэтому 22 тысячи сотрудников учреждений здравоохранения прошли дистанционное обучение и моментально включились в работу.

Летом ситуация ухудшилась, поэтому к сентябрю подготовили около 3 тысяч новых мест для больных. Отметим, что 5 тысяч коек было подготовлено еще в начале пандемии. Но их оказалось недостаточно. Пришлось развернуть дополнительно 6 тысяч.

В таких условиях пришлось создать 150 новых реанимационных мест в медицинских организациях. Для сравнения, это в восемь раз больше, чем в прошлом году. Потребовались серьезные затраты, чтобы обеспечить больницы кислородом.

Сегодня в крае функционируют 13 госпиталей, 17 уже за ненадобностью вывели в привычное рабочее русло. Коечный фонд для инфицированных больных в крае на сегодня – 2366, при этом 25 % на данный момент абсолютно свободно. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объяснил, задачи и планы, которые сформированы на этот год, помогут постепенно вернуться к обычной жизни.

Губернатор края также добавил, с федеральным правительством и Министерством здравоохранения Российской Федерации понимание по принятым решениям уже есть.

Катунь24