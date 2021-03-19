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Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае наблюдается дефицит новостроек

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

В Алтайском крае наблюдается дефицит новостроек18 марта 2021, 19:22

Алтайский край попал в список регионов России, где покупательский спрос на рынке недвижимости превышает предложение.

Фото: pixabay.com

Как сообщает «РИА Недвижимость», количество объявлений о продаже первичной недвижимости в Алтайском крае в феврале 2021 года снизилось на 8 % по сравнению с апрелем 2020 года. Спрос на покупку при этом вырос на 20 %.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что после перехода на эскроу-счета удлинился цикл согласования проектов, поэтому на рынок стало выходить меньше нового предложения, чем раньше. Кроме того, с рынка ушли многие мелкие застройщики.

Также в список регионов с дефицитом новостроек попали Башкортостан, Краснодарский и Пермский края, а также Саратовская область.

Катунь24

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