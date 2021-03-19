Катунь24: В Алтайском крае пропал 35-летний мужчина. Его автомобиль обнаружили в кювете

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В Алтайском крае пропал 35-летний мужчина. Его автомобиль обнаружили в кювете18 марта 2021, 18:57

Следователи возбудили уголовное дело.

Фото: СКР по Алтайскому краю

По данным следствия, 18 декабря 2020 года Федор Андреев выехал на ВАЗ-2110 из дома в Барнауле. 25 декабря его автомобиль удалось обнаружить в кювете на 422 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» на территории Красногорского района. Местонахождение мужчины до настоящего времени не установлено.

Был одет: черный пуховик, черные вельветовые брюки, шапка вязаная черного цвета.

При себе у него был сотовый телефон.

Следственные органы обращаются к гражданам, владеющим информацией о местонахождении разыскиваемого либо обстоятельствах его исчезновения, сообщить по телефону в городе Бийске (8-385-4) 36-71-11 или 02.

Катунь24