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Алтайский край

Катунь24: В Барнауле благоустроят Мизюлинскую рощу

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

В Барнауле благоустроят Мизюлинскую рощу18 марта 2021, 16:33

Территория вышла в лидеры голосования по проекту «Формирование современной городской среды».

Администрация Барнаула провела конкурс на поиск подрядчиков для благоустройства Мизюлинской рощи. Изначально власти выделили на ремонт общественного пространства 61 миллион рублей, однако в результате торгов на аукционе цена контракта уменьшилась до 58 миллионов.

Согласно данным на сайте госзакупок, победитель конкурса — «СК Город». Компания должна будет благоустроить рощу к осени 2021 года. На территории планируют обустроить пешеходные дорожки с плиточным покрытием, провести освещение, установить урны и скамейки. Также будут посажены около 700 новых кустарников и деревьев и оборудована детская площадка. Проект подготовили специалисты «Алтайгражданпроекта».

Катунь24

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