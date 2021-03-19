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Катунь24: В Японии зацвела сакура

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

В Японии зацвела сакура18 марта 2021, 15:36

На этой неделе на западе Японии распустились первые цветы сакуры, которую местные жители считают символом своей страны.

Фото: pixabay.com

Первые деревья начали цвести 11 марта в префектуре Хиросима. Как отмечает Национальное метеорологическое управление страны, такое цветение считается очень ранним. Обычно деревья распускаются в начале апреля. 12 марта первые цветы заметили в префектуре Фукуока. Цветение длится всего 1–2 недели.

В Японии сакура имеет статус неофициального национального герба. 

Катунь24

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