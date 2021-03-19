Катунь24: В Японии зацвела сакура

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В Японии зацвела сакура18 марта 2021, 15:36

На этой неделе на западе Японии распустились первые цветы сакуры, которую местные жители считают символом своей страны.

Фото: pixabay.com

Первые деревья начали цвести 11 марта в префектуре Хиросима. Как отмечает Национальное метеорологическое управление страны, такое цветение считается очень ранним. Обычно деревья распускаются в начале апреля. 12 марта первые цветы заметили в префектуре Фукуока. Цветение длится всего 1–2 недели.

В Японии сакура имеет статус неофициального национального герба.

Cherry blossom season is coming in Japan.#sakura #tokyo #beautiful https://t.co/RrhPk5HGG1 — youyoukimu (@youyoukim1) March 12, 2021

Катунь24