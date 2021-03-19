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Алтайский край

Катунь24: В Барнауле приостановлена работа мобильных пунктов вакцинации от COVID-19

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

В Барнауле приостановлена работа мобильных пунктов вакцинации от COVID-1918 марта 2021, 15:08

Временные меры связаны с недостатком вакцины «Спутник V». Они возобновят работу после нового поступления вакцины.

Фото: Минздрав Алтайского края

Сегодня, 18 марта, приостанавливается работа пункта возле ТРЦ «Весна». 20 марта закрывается мобильный пункт у ТРЦ «Пионер». Поступление новой партии вакцины ожидается на следующей неделе, отметили в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

Напомним, прививки можно поставить в поликлиниках, в том числе записавшись через портал «Госуслуги».

Катунь24

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