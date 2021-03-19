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Алтайский край

Катунь24: В России решили забирать автомобили у нетрезвых водителей

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

В России решили забирать автомобили у нетрезвых водителей18 марта 2021, 14:08

Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект, в рамках которого предлагается забирать автомобили у россиян, которых неоднократно ловили за рулем в нетрезвом виде либо по вине которых произошло ДТП с пострадавшими.

Фото: pixabay.com

В пояснительной записке к документу говорится, что инициатива направлена на снижение количества ДТП по вине нетрезвых водителей. Добавляется, что, несмотря на жесткость действующих санкций в рамках КоАП и УК РФ, решить проблему не удается, так как необходим комплексный подход.

Депутаты также напомнили о статистике ГИБДД, согласно которой каждая десятая авария в стране происходит с участием автомобилистов в состоянии опьянения. Наблюдается и рост числа пьяных ДТП с погибшими детьми, пишет Лента.ру.

Политики сослались на практику Франции, Литвы, Швейцарии, где подобная мера уже применяется. Они отмечают, что в Белоруссии конфискация автомобилей пьяных водителей применяется с 2013 года — таким образом, в республике количество пьяных ДТП снизилось на 42 %.

Катунь24

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