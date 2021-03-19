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Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае на 15% увеличилось число больных ОРВИ

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

В Алтайском крае на 15% увеличилось число больных ОРВИ18 марта 2021, 13:06

За прошедшую  неделю в регионе заразились 18,7 тысячи человек – на 15,5 % выше, чем в этих же числах 2020 года.

Фото: pixabay.com

Количество заболеваний в период с 8 по 14 марта 2021 года стало на 6,3 % больше, чем на предшествующей неделе. Большая часть заболевших — дети до 14 лет (65,8 %).  Циркуляция вирусов гриппа не установлена.

«Среди заболевших ОРВИ за период с 08.03 по 14.03.2021 при лабораторных исследованиях регистрируется циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы, бокавирусы)», – отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора.

Для профилактики ОРВИ медики рекомендуют соблюдать гигиену рук – мыть или обрабатывать их антисептическими средствами после посещения общественных мест и перед едой, а также регулярно дезинфицировать рабочие поверхности. Эффективными мерами защиты также остаются соблюдение дистанции и защита органов дыхания. Кроме того, в период увеличения числа сезонных заболеваний важно соблюдать режим питания, сна и отдыха и вести здоровый образ жизни.

 

Катунь24

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