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Алтайский край

Катунь24: Виктор Томенко принял участие в заседании рабочей группы правительства России по разработке стратегии социально-экономического развития страны

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Виктор Томенко принял участие в заседании рабочей группы правительства России по разработке стратегии социально-экономического развития страны17 марта 2021, 21:22

Глава региона участвовал в заседании подгруппы «Продовольствие для России и мира». Виктор Томенко как руководитель комиссии Государственного совета по направлению «Сельское хозяйство» дал оценку ряду рассматриваемых на заседании инициатив по развитию АПК.

Фото: пресс-служба губернатора Алтайского края

По его словам, большой интерес вызвала инициатива «Аграрная сверхдержава» в части создания дополнительных стимулов для повышения конкурентоспособности продукции АПК.

«Открытие новых рынков, в том числе Восточной Азии, позволит загрузить мощности алтайских предприятий и дополнительно поставить на экспорт порядка 500 тысяч тонн муки и крупяных изделий», — заявил глава региона.

Катунь24

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