Катунь24: Виктор Томенко принял участие в заседании рабочей группы правительства России по разработке стратегии социально-экономического развития страны

- ‹‹ НАЗАД
- ВПЕРЁД ››
Виктор Томенко принял участие в заседании рабочей группы правительства России по разработке стратегии социально-экономического развития страны17 марта 2021, 21:22
Глава региона участвовал в заседании подгруппы «Продовольствие для России и мира». Виктор Томенко как руководитель комиссии Государственного совета по направлению «Сельское хозяйство» дал оценку ряду рассматриваемых на заседании инициатив по развитию АПК.
Фото: пресс-служба губернатора Алтайского края
По его словам, большой интерес вызвала инициатива «Аграрная сверхдержава» в части создания дополнительных стимулов для повышения конкурентоспособности продукции АПК.
«Открытие новых рынков, в том числе Восточной Азии, позволит загрузить мощности алтайских предприятий и дополнительно поставить на экспорт порядка 500 тысяч тонн муки и крупяных изделий», — заявил глава региона.