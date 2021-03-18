Катунь24: В Барнауле начала работать выставка-диалог двух молодых авторов

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

В Барнауле начала работать выставка-диалог двух молодых авторов17 марта 2021, 21:17

Иван Мозговой и Анастасия Булат живут в разных городах и работают в разных художественных техниках. Но они смогли органично соединить своё творчество в одной экспозиции в павильоне современного искусства «Открытое небо».

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле начала работать выставка-диалог двух молодых авторов

Иван Мозговой познакомился с Анастасией Булат на монтаже выставки «Аз.Арт.Сибирь» в 2019 году. Уже через 5 минут художник понял, что хочет помочь молодому автору сделать персональную выставку. Расстояние между ними в 900 км не стало помехой для совместного проекта. Сейчас Анастасия учится в Красноярском институте искусств и работает в классической реалистической живописи.

Иван Мозговой известен барнаульской публике своими необычными скульптурами и графикой. Его творчество можно назвать экологичным, потому что для своих произведений художник практически не приобретает новых материалов.

В прошлом году художник начал работать в акварели над серией «Миграция». В ней он обращается к теме пространственного движения. Открытие выставки для автора знаменательно ещё и тем, что она для него первая в статусе члена Союза художников России.

Художественное образование проходит через всю жизнь Ивана. После детской школы искусств он окончил Институт архитектуры и дизайна. А сейчас сам преподаёт в Алтайском государственном институте культуры.

Молодые художники надеются встретиться снова на выставке «Аз.Арт.Сибирь». Возможно, после неё появятся новые творческие тандемы сибирских художников.

Катунь24