Катунь24: Виктор Томенко поручил проконтролировать ситуацию с газификацией «Горной страны»

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Виктор Томенко поручил проконтролировать ситуацию с газификацией «Горной страны»17 марта 2021, 17:18

На брифинге по итогам визита в Алтайский край премьер-министра страны Михаила Мишустина губернатору Виктору Томенко задали вопрос о претензиях к власти со стороны резидента кластера «Золотые ворота» — комплекса «Горная страна» по газификации объекта.

Фото: пресс-служба губернатора Алтайского края

Губернатор пообещал разобраться в этом вопросе и поручил начальнику управления по туризму и курортной деятельности Алтайского края Евгению Дешевых принять меры по его урегулированию, если это действительно необходимо, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Реализация проекта туристического кластера «Золотые ворота» началась ещё в 2011 году в рамках федеральной программы. В 2013 году между администрацией Бийска и индивидуальным предпринимателем Саламатовой было подписано соглашение о строительстве на территории кластера придорожного комплекса.

Строительство было начато в 2015 году, однако потом приостанавливалось из-за личных обстоятельств инвестора. Активные работы на объекте начались только в 2018 году.

За время, пока инвестор на несколько лет замораживал проект, были построены сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, к которым впоследствии был подключен объект резидента.

Также были построены газовые сети, но сроки подачи топлива по ним неоднократно переносили как из-за объективных, так и субъективных причин.

Так, много времени ушло на устранение замечаний, вынесенных контролирующими органами. Изменения законодательства потребовали корректировок документации, проведение дополнительных работ. Эти события сопровождались неоднократной сменой главы Бийска и специалистов в администрации города, которая выступала заказчиком строительства. Слабый контроль, несвоевременные решения со стороны муниципалитета в том числе привели к затягиванию процесса подключения к газу.

Руководитель управления по туризму сообщил губернатору края, что в настоящее время администрация Бийска готовит актуальный график выполнения работ. Сами работы возобновятся в апреле 2021 года, в том числе будет проведена комплексная оценка состояния сетей. После окончания работ комплекс «Горная страна» подключат к природному газу.

Виктор Томенко поручил Евгению Дешевых контролировать ситуацию и на своём уровне довести её до логического завершения.

Катунь24