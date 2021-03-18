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Алтайский край

Катунь24: В Барнауле наказали водителя, по вине которого женщина получила перелом позвоночника

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

В Барнауле наказали водителя, по вине которого женщина получила перелом позвоночника17 марта 2021, 17:14

Сотрудники дорожно-патрульной службы разыскали водителя автобуса, по вине которого жительница Барнаула получила компрессионный перелом позвоночника. Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 12 марта на остановке «Улица Анатолия».

Фото: Катунь 24

Водитель маршрута № 73 тронулся с места, не дождавшись, пока все пассажиры поднимутся в салон. В итоге 46-летняя жительница Барнаула Елена Сухарева получила тяжелую травму. Сейчас женщина не может сидеть и ходить.

Суд назначил для водителя санкцию – лишение прав на один год за то, что он скрылся с места происшествия. Сейчас проводится проверка по факту нанесения вреда здоровью пострадавшей.

Ещё по теме: Жительница Барнаула сломала позвоночник, заходя в автобус

Катунь24

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