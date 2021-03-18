Катунь24: В Бийске приостановлена учеба в аварийной школе № 31

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В Бийске приостановлена учеба в аварийной школе № 3117 марта 2021, 16:30

Из трех корпусов школы два находятся в полуразрушенном состоянии. Вопрос строительства новой школы еще прорабатывается.

Фото: biwork.ru

Представление прокуратуры Бийска о приостановлении занятий поддержала комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. После проверки, проведенной в начале марта 2020 года, в силу плохого состояния корпусов, построенных с нарушениями еще в 60-х годах прошлого века, комиссия приняла решение закрыть учебное заведение для ремонта корпусов и устранения всех угроз жизни и безопасности школьников. При этом МБОУ «СОШ № 31 им. Героя Советского Союза А. В. Спекова» не расформировывается, а состав преподавателей и учащихся сохраняется.

По информации «Бийского рабочего», занятия в аварийной школе завершатся 29 марта 2021 года. С начала четвертой четверти учащиеся будут перераспределены в ближайшие к микрорайону школы № 1 и № 4. Кроме того, до конца текущего учебного года обучающиеся получат компенсацию за проезд, а с 1 сентября 2021 года откроется отдельный школьный маршрут для учеников начальных классов. Проблем с питанием школьников также не возникнет.

Катунь24