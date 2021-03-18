Катунь24: В России решили увеличить штрафы за выращивание конопли

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В России решили увеличить штрафы за выращивание конопли17 марта 2021, 15:57

Госдума во втором чтении приняла законопроект о повышении штрафов для землевладельцев, которые не уничтожают коноплю на своих участках.

Фото: pixabay.com

Нарушителей, которые незаконно выращивают растения, содержащие наркотические или психотропные вещества, если эти действия нельзя расценить как преступление, оштрафуют на 3-5 тысяч рублей. На сегодняшний день сумма штрафа составляет 1,5-4 тысячи. Также суд, как и ранее, сможет арестовать граждан на 15 суток.

Кроме этого ужесточат санкции для тех, кто не уничтожает растения, содержащие запрещённые вещества, на своих участках, игнорируя предписание уполномоченного органа. Штраф для таких граждан составит 3-4 тысячи рублей (сегодня это 1,5-2 тысячи), для должностных лиц — 5-10 тысяч (сейчас 3-4 тысячи) и компаний — 50-100 тысяч (вместо 30-40 тысяч).

Документ увеличивает санкции для должностных лиц, которые не принимают меры для охраны посевов таких растений и не занимаются уничтожением остатков растений и отходов производства, которые содержат наркотические вещества. За это им придётся заплатить 5-10 тысяч рублей вместо 3-4 тысяч, отмечают в «Парламентской газете».

Катунь24