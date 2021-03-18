Катунь24: В Алтайском крае построят 130 медучреждений до 2025 года

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В Алтайском крае построят 130 медучреждений до 2025 года17 марта 2021, 15:44

В рамках программы модернизации первичной медико-санитарной помощи в регион будет направлено более 7 млрд рублей.

Фото: pixabay.com

В рамках программы в Центральном районе Барнаула появится новая поликлиника, в трех поселках – фельдшерские пункты, в Бийске — фельдшерско-акушерский пункт. Также 123 медучреждения построят вместо существующих в Барнауле, Камне-на-Оби, Алейске, Зональном, Ребрихинском, Смоленском, Советском районах, сообщает ТАСС. По данным пресс-службы алтайского Минздрава, также предусмотрено осуществление нового строительства, реконструкции, капремонта медицинских организаций и структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная помощь.

«В большинстве центральных районных больниц поликлинические отделения расположены в одном здании с другими структурными подразделениями учреждений. При этом общая степень износа здания может составлять менее 80 %, что ниже уровня, рекомендуемого при обосновании нового строительства. В Алтайском крае более 40 % ФАПов и врачебных амбулаторий находятся в зданиях муниципальной собственности, имеющих высокую степень износа, не соответствующих санитарным и пожарным требованиям», – отметили в пресс-службе Минздрава.

В рамках программы в Алтайском крае также планируется обновить медицинское оборудование. На 1,3 млрд рублей будут закуплены 77 единиц новой техники. На строительство новых медучреждений будет направлено 6 млрд 614 млн рублей.

Катунь24