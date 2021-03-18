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Алтайский край

Катунь24: Виктор Томенко дал оценку аграрному комплексу страны на встрече рабочей группы правительства России

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Виктор Томенко дал оценку аграрному комплексу страны на встрече рабочей группы правительства России17 марта 2021, 15:06

Участники заседания подгруппы «Продовольствие для России и мира» обсудили разработку стратегии социально-экономического развития страны.

Фото: pixabay.com

Заседание рабочей группы «Новая высокотехнологичная экономика» правительства Российской Федерации по разработке стратегии социально-экономического развития страны прошло 16 марта. Губернатор Алтайского края как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Сельское хозяйство» дал оценку агропромышленному комплексу страны, сообщает официальный сайт Алтайского края. Особый интерес вызвала инициатива «Аграрная сверхдержава». Ее реализация может помочь дополнительно повысить конкурентоспособность агропромышленной продукции.

«Уже сегодня за пределы Алтайского края вывозится 80 % производимой продукции. За последние три года увеличили экспорт почти в два раза, расширив географию поставок до 59 стран. Открытие новых рынков, в том числе Восточной Азии, позволит дозагрузить мощности алтайских предприятий и дополнительно поставить на экспорт порядка 500 тысяч тонн муки и крупяных изделий», – отметил Виктор Томенко.

Качественной конкуренции, по его словам, поможет развитие российской селекции и генетики, обеспечение эпизоотического и фитосанитарного благополучия страны.

Катунь24

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