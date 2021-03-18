Катунь24: В Сибири нашли живыми двух охотников, пропавших полгода назад

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В Сибири нашли живыми двух охотников, пропавших полгода назад17 марта 2021, 14:04

Мужчины не смогли вовремя вернуться домой из-за поднявшейся в реке воды.

Фото: pixabay.com

Необычный случай произошел в Иркутской области. Местная жительница обратилась в дежурную часть полиции и сообщила, что ее гражданский муж и его отец в октябре 2020 года отправились на охоту и не вернулись.

Полицейские выяснили, что мужчины отправились в тайгу на самодельной деревянной лодке. С собой у них были снегоход, оружие и припасы.

Сотрудники организовали спасательную операцию. Полицейские обратились к местному жителю, который хорошо знал территорию. На аэролодке он подошел к предполагаемому зимовью пропавших охотников. Там мужчин и нашли.

Охотники пояснили, что осенью один из них заболел, это помешало вовремя вернуться домой. А позже выбраться к цивилизации им не дали талая вода и промоины. В местности, где находились мужчины, сотовая связь отсутствовала.

Отца и сына вернули домой, теперь их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Катунь24