Катунь24: Весна близко: в Алтайском биосферном заповеднике запели синицы и проснулись гадюки

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Весна близко: в Алтайском биосферном заповеднике запели синицы и проснулись гадюки17 марта 2021, 13:05
Первая песня большой синицы – фенологический индикатор окончания зимы.
Фото: altzapovednik.ru
Первые признаки скорой весны отметили в Алтайском государственном природном биосферном заповеднике. Песнь большой синицы впервые сотрудники заповедника услышали 10 марта 2021 года в его Прителецкой части. Кроме того, на реках Республики Алтай стали появляться первые полыньи, а среднемесячная температура воздуха в заповеднике в феврале на 5,2 градуса стала теплее январской.
Стала просыпаться фауна: в начале марта уже прозвучала первая весенняя песнь дятла, были замечены первая муха, клещ, муравьи и бабочка-крапивница. Стали выходить из спячки хладнокровные: в селе Яйлю была замечена гадюка обыкновенная.
Как сообщают «Новости Горного Алтая», природа еще не получила достаточно тепла. Потому весна в 2021 году будет наступать плавно и неспешно.
Фото: архив Алтайского государственного природного биосферного заповедника