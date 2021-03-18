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Алтайский край

Катунь24: Весна близко: в Алтайском биосферном заповеднике запели синицы и проснулись гадюки

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Весна близко: в Алтайском биосферном заповеднике запели синицы и проснулись гадюки17 марта 2021, 13:05

Первая песня большой синицы – фенологический индикатор окончания зимы.

Фото: altzapovednik.ru

Первые признаки скорой весны отметили в Алтайском государственном природном биосферном заповеднике. Песнь большой синицы впервые сотрудники заповедника услышали 10 марта 2021 года в его Прителецкой части. Кроме того, на реках Республики Алтай стали появляться первые полыньи, а среднемесячная температура воздуха в заповеднике в феврале на 5,2 градуса стала теплее январской.

Стала просыпаться фауна: в начале марта уже прозвучала первая весенняя песнь дятла, были замечены первая муха, клещ, муравьи и бабочка-крапивница. Стали выходить из спячки хладнокровные: в селе Яйлю была замечена гадюка обыкновенная.

Как сообщают «Новости Горного Алтая», природа еще не получила достаточно тепла. Потому весна в 2021 году будет наступать плавно и неспешно.

Фото: архив Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Весна близко: в Алтайском биосферном заповеднике запели синицы и проснулись гадюки1Весна близко: в Алтайском биосферном заповеднике запели синицы и проснулись гадюки2Весна близко: в Алтайском биосферном заповеднике запели синицы и проснулись гадюки3Весна близко: в Алтайском биосферном заповеднике запели синицы и проснулись гадюки4

Катунь24

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