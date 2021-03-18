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Алтайский край

Катунь24: В соцсетях появилось видео ДТП с машиной ДПС в алтайском селе

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

В соцсетях появилось видео ДТП с машиной ДПС в алтайском селе17 марта 2021, 12:00

Авария произошла вчера, 16 марта 2021 года, в 11:00 в Поспелихе на пересечении улиц Коммунистической и Островского.

Фото: Барнаул 22

Видео момента аварии появилось в паблике «Барнаул 22».

Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2101 1991 года рождения, не имея права управления машиной при выезде на перекресток со второстепенной дороги не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигавшимся по главной дороге служебным автомобилем «Рено-Логан», под управлением инспектора ДПС 1992 года рождения.

Пострадавших нет, по факту ДТП проводится проверка.

Катунь24

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