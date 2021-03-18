Катунь24: В Алтайском крае создадут три новых виртуальных концертных зала

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В Алтайском крае создадут три новых виртуальных концертных зала17 марта 2021, 11:44

Они появятся в рамках национального проекта «Культура» в городах-победителях конкурсного регионального отбора. Сейчас учреждения работают с поставщиками оборудования.

Фото: pixabay.com

Новые онлайн-залы появятся в 2021 году в Бийске, Славгороде и Алейске. В Бийске виртуальный концертный зал создадут на базе филиала Алтайского государственного музыкального колледжа. По мнению директора колледжа Светланы Прокофьевой, это позволит использовать ресурсы заведения и сделать его одной из главных концертных площадок города.

В Славгороде и Алейске виртуальные концертные залы появятся в детских школах искусств. Как сообщает сайт Министерства культуры Алтайского края, они помогут учащимся прослушивать музыкальные произведения, необходимые для профессионального становления и развития. Кроме того, с помощью онлайн-залов свой музыкальный кругозор смогут расширить педагоги и поклонники искусства.

Напомним, первые виртуальные концертные залы в рамках проекта были открыты в Рубцовске и Яровом в октябре 2020 года. За первые месяцы работы в них прошло более 20 трансляций концертов с выступлениями музыкантов, оркестров и хоров из зала Московской государственной филармонии. Самым первым региональным онлайн-залом стал концертный зал на базе Государственной филармонии Алтайского края.

Катунь24