Катунь24: В Алтайском крае выявили 117 новых случаев заражения COVID-19

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В Алтайском крае выявили 117 новых случаев заражения COVID-1917 марта 2021, 11:18

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 117 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 117 пациентов, умерло 12 человек, от COVID-19 – 12.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 45 629 человек, в т.ч. 3 118 детей. Выздоровели всего 40 734 (+117) человека. Умерло 2 533 (+12) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 676 (+12) человек; иные причины смерти – 857 (+0) человек.

По состоянию на 17 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 380 человек.

Кроме этого, 436 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 317, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 101.

Минздравом края развернуто 2 366 коек, к кислороду имеют подключение 1641, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 366-1 380-436=550.

26 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

372 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 117 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 37, Рубцовск – 21, Бийск – 15, Алейск, Павловский, Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Бийский район – по 3 заболевших, Заринск, Быстроистокский, Крутихинский, Немецкий национальный, Родинский районы – по 2 заболевших, Новоалтайск, Славгород, Благовещенский, Егорьевский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Первомайский, Романовский, Рубцовский, Смоленский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Усть-Калманский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16 412, Алейск — 698, Алейский район — 277, Алтайский район — 170, Баевский район — 131, Белокуриха — 282, Бийск — 3660, Бийский район — 360, Благовещенский район — 588, Бурлинский район — 344, Быстроистокский район — 99, Волчихинский район — 355, Егорьевский район — 237, Ельцовский район — 34, Завьяловский район — 243, Залесовский район — 279, Заринск — 1332, Заринский район — 193, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 545, Зональный район — 204, Калманский -район — 382, Камень-на-Оби — 394, Каменский район — 261, Ключевский район — 265, Косихинский район — 215, Красногорский район — 66, Краснощековский район — 219, Крутихинский район — 200, Кулундинский район — 601, Курьинский район — 235, Кытмановский район — 155, Локтевский район — 642, Мамонтовский район — 280, Михайловский район — 547, Немецкий национальный район — 282, Новичихинский район — 270, Новоалтайск — 1313, Павловский район — 539, Панкрушихинский район — 112, Первомайский район — 850, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 558, Ребрихинский район — 446, Родинский район — 294, Романовский район — 143, Рубцовск — 3153, Рубцовский район — 471, Славгород — 1115, Смоленский район — 197, Советский район — 135, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 125, Суетский район — 30, Табунский район — 190, Тальменский район — 781, Тогульский район — 258, Топчихинский район — 363, Третьяковский район — 175, Троицкий район — 274, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 169, Усть-Калманский район — 174, Усть-Пристанский район — 191, Хабарский район — 128, Целинный район — 209, Чарышский район — 122, Шелаболихинский район — 204, Шипуновский район — 399, Яровое – 545.

Из общего числа заболевших 458 случаев – завозные, в т.ч. 190 – из-за рубежа; 27 468 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 45 629 заболевших: 12 021 – у больных внебольничной пневмонией, 25 981 – у заболевших ОРВИ, в 7627 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 261 095 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 175,13 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 4067 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4301 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины «Гам-Ковид-Вак» для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

Катунь24