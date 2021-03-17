ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Вандалы разгромили памятник герою ВОВ в Алтайском крае

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Вандалы разгромили памятник герою ВОВ в Алтайском крае16 марта 2021, 18:07

Инцидент произошёл в райцентре Завьяловского района.

Фото: администрация Завьяловского района

На аллее Геров Великой Отечественной войны неизвестные разрушили бюст Аврамкова Прокопия Ивановича.

В администрации Завьяловского района рассказали, что полиция уже ищёт вандалов и просит помочь местных жителей в поиске злоумышленников.

Прокопий Аврамков родился в селе Покровка Родинского района Алтайского края. Он ушёл на фронт в сентябре 1941 года. В возрасте всего лишь 20 лет героически погиб 22 января 1944 года. Получил звание Героя Советского Союза посмертно.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Что мотивирует россиян прививаться от ковида

Мар 17, 2021
Алтайский край

Горняк22: Больше двух десятков ударов ножом нанес житель Бийска своему приятелю

Мар 17, 2021
Алтайский край

Горняк22: Алтайские пограничники задержали 3 иностранцев, которые очень хотели попасть в Россию

Мар 17, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Что мотивирует россиян прививаться от ковида

Мар 17, 2021
Общество

Горняк22: Какие поручения дал Мишустин по итогам поездки в Алтайский край

Мар 17, 2021
Общество

Горняк22: Что мотивирует россиян прививаться от ковида

Мар 17, 2021
Общество

Горняк22: Дороги в Алтайском крае три дня будут перекрывать из-за военных колонн

Мар 17, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar