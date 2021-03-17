Катунь24: Вандалы разгромили памятник герою ВОВ в Алтайском крае

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

Вандалы разгромили памятник герою ВОВ в Алтайском крае16 марта 2021, 18:07

Инцидент произошёл в райцентре Завьяловского района.

Фото: администрация Завьяловского района

На аллее Геров Великой Отечественной войны неизвестные разрушили бюст Аврамкова Прокопия Ивановича.

В администрации Завьяловского района рассказали, что полиция уже ищёт вандалов и просит помочь местных жителей в поиске злоумышленников.

Прокопий Аврамков родился в селе Покровка Родинского района Алтайского края. Он ушёл на фронт в сентябре 1941 года. В возрасте всего лишь 20 лет героически погиб 22 января 1944 года. Получил звание Героя Советского Союза посмертно.

Катунь24