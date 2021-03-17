ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае возбудили уголовное дело против учительницы, за волосы вытащившей школьницу к доске

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

В Алтайском крае возбудили уголовное дело против учительницы, за волосы вытащившей школьницу к доске16 марта 2021, 17:01

Происшествие случилось на уроке математики в школе Косихинского района.

Фото: pixabay.com

Уголовное дело возбуждено против 55-летней учительницы начальных классов по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником».

По информации прокуратуры Алтайского края, прямо на уроке математики учительница взяла за волосы 10-летнюю ученицу 4 класса, подняла ее из-за парты и вывела к доске, применяя физическую силу. Этот эпизод видели все находящиеся в классе школьники.

О произошедшем девочка сообщила своей маме, которая затем обратилась в правоохранительные органы. После прокурорской проверки директор школы, в которой произошел случай, был привлечен к дисциплинарной ответственности, уголовное дело передано для рассмотрения судье Косихинского района Алтайского края.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Что мотивирует россиян прививаться от ковида

Мар 17, 2021
Алтайский край

Горняк22: Больше двух десятков ударов ножом нанес житель Бийска своему приятелю

Мар 17, 2021
Алтайский край

Горняк22: Алтайские пограничники задержали 3 иностранцев, которые очень хотели попасть в Россию

Мар 17, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Что мотивирует россиян прививаться от ковида

Мар 17, 2021
Общество

Горняк22: Какие поручения дал Мишустин по итогам поездки в Алтайский край

Мар 17, 2021
Общество

Горняк22: Что мотивирует россиян прививаться от ковида

Мар 17, 2021
Общество

Горняк22: Дороги в Алтайском крае три дня будут перекрывать из-за военных колонн

Мар 17, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar