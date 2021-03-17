ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В Барнауле грабитель выхватил у 80-летней бабушки сумку с документами и деньгами

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

В Барнауле грабитель выхватил у 80-летней бабушки сумку с документами и деньгами16 марта 2021, 16:11

По словам женщины, в сумке у нее находились квитанции, паспорт, сберегательная книжка, пенсионное удостоверение и 44 400 рублей.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Полицейские по горячим следам задержали 68-летнего барнаульца. При нем была часть похищенных денег — 35 000 рублей. 

Как удалось выяснить, потерпевшая сняла в банке 50 тысяч рублей, заплатила в кассе квартплату и пошла домой.

По дороге она поскользнулась и упала, а проходящий мимо мужчина предложил ей помощь и проводил до подъезда.

«Когда злоумышленник поднялся с потерпевшей на третий этаж, он неожиданно выхватил сумку с денежными средствами и скрылся. Задержанный 68-летний мужчина дает признательные показания и поясняет, что на момент совершения преступления он находился в алкогольном опьянении. У него изъяты сумка с документами и денежные средства», — сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Что мотивирует россиян прививаться от ковида

Мар 17, 2021
Алтайский край

Горняк22: Больше двух десятков ударов ножом нанес житель Бийска своему приятелю

Мар 17, 2021
Алтайский край

Горняк22: Алтайские пограничники задержали 3 иностранцев, которые очень хотели попасть в Россию

Мар 17, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Что мотивирует россиян прививаться от ковида

Мар 17, 2021
Общество

Горняк22: Какие поручения дал Мишустин по итогам поездки в Алтайский край

Мар 17, 2021
Общество

Горняк22: Что мотивирует россиян прививаться от ковида

Мар 17, 2021
Общество

Горняк22: Дороги в Алтайском крае три дня будут перекрывать из-за военных колонн

Мар 17, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar