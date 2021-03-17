Катунь24: В Барнауле открылся музей советского прошлого

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

В Барнауле открылся музей советского прошлого16 марта 2021, 15:47

Показать ребёнку своё детство теперь может любой житель краевой столицы. В конце февраля в Барнауле открылся музей «Клуб коллекционеров», где собрано множество предметов советского быта.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле открылся музей советского прошлого

Экспозиции «Клуба коллекционеров» состоят из частных собраний. Это аудио-, видео- и радиотехника Андрея Минкина и петроглифы краеведа Елены Назаренко. А также большое собрание предметов советского быта, которое принадлежит основателю и идейному вдохновителю музея Константину Филатову.

«Отличительная особенность нашего музея — это его контактность. Детям очень интересно и поиграть, и потрогать. Взрослым интересно, они превращаются в маленьких детей, могут понажимать все кнопки. Экспонаты практически все рабочие. То есть музыка у нас звучит, пластинки у нас крутятся, посуда у нас достаётся из шкафчиков, всё держится в руках. Потому что основная идея музея не только показать людям для многих какие-то уникальные вещи, но и просто вызвать у них какую-то эмоцию, связанную с воспоминаниями, и просто прийти понастальгировать», — рассказывает Алексей Соколов, руководитель музея «Клуб коллекционеров».

Особый интерес у семейных посетителей вызывает выставка «Транспорт нашего детства». Это собрание советских детских педальных автомобилей, которые находил и реставрировал Сергей Поспелов.

В краевом дворце творчества детей и молодежи есть объединение «Автоклуб», в котором Сергей создавал эту экспозицию вместе с учениками. Им отдавали старые машинки, которые требовали восстановления и ремонта. На отремонтированной технике дети учились кататься. Сначала на педальных автомобилях, а потом и моторных.

В планах «Клуба коллекционеров» — поиск дополнительных выставочных площадок. Например, будут организованы временные тематические выставки в торговых центрах города.

Катунь24