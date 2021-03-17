Катунь24: В Барнауле задержали несовершеннолетних закладчиков

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В Барнауле задержали несовершеннолетних закладчиков16 марта 2021, 15:22
Следователи возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в отношении трёх жителей Барнаула. Двое из них несовершеннолетние.
Фото: Следственный комитет
Как рассказали в Следственном комитете, вечером 12 марта 2021 года в Барнауле трое друзей в возрасте 18 и 17 лет получили в интернете информацию о местонахождении крупной партии наркотиков. Затем ребята расфасовали полученные наркотические средства на более мелкие партии, после чего стали прятать так называемые закладки на территории города.
Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul поделился подробностями этой истории. Подозрительная компания ребят привлекла своими действиями внимание наряда ППС. Молодые люди пытались оправдаться, что на самом деле не прячут наркотики, а ищут «клады» и уничтожают их, однако доказать это сотрудникам полиции у них не удалось.
В итоге единственного совершеннолетнего участника преступлений отправили в СИЗО, а других молодых людей поместили под домашний арест. В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.