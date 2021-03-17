Катунь24: В Барнауле ведется монтаж свай нового моста на улице Челюскинцев

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В Барнауле ведется монтаж свай нового моста на улице Челюскинцев16 марта 2021, 14:00

16 марта в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» началась установка буронабивных свай для моста через Барнаулку.

Фото: barnaul.org

Сейчас уже пробурено и установлено на уровень земли 11 металлических свай с опусканием в них каркаса и бетонированием, сообщает пресс-служба официального сайта Барнаула. Всего необходимо установить 20 свай, после чего будет сделан монтаж их верхних частей. Это первый этап строительства нового моста через Барнаулку на улице Челюскинцев.

Основные работы в русле реки будут проведены до весеннего паводка. Далее будут демонтированы технологические съезды и обеспечен пропуск талых вод. По словам начальника отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Дмитрия Симоненко, на сегодняшний момент уже демонтирован старый мост, перенесены электросети, опоры освещения, а также обустроен временный пешеходный мост.

К реконструкции моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев службы приступили 1 февраля. Работы ведет подрядная организация ООО «Барнаульское ДСУ № 4». Стоимость реконструкции составляет 87,8 млн рублей из краевого и городского бюджетов. Проект планируется завершить до 1 ноября 2021 года, однако подрядчики планируют сдать мост в эксплуатацию раньше указанного срока.

Катунь24