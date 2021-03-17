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Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае сотрудницу Росреестра подозревают в получении взятки

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

В Алтайском крае сотрудницу Росреестра подозревают в получении взятки16 марта 2021, 13:04

Сейчас следователи выясняют, какую сумму получили обвиняемая и другие участники уголовного дела.

Фото: pixabay.com

С июля 2018 по май 2020 года обвиняемая получала деньги за ускорение процедуры государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве в интересах нескольких организаций.

Деньги ей передавала коллега – сотрудница регионального управления Росреестра. В отношении нее следователи расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), сообщают в региональном Следкоме.

Преступления выявлены оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Катунь24

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