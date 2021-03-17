Катунь24: В России решили ужесточить наказание за регулярное вождение в пьяном виде

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В России решили ужесточить наказание за регулярное вождение в пьяном виде16 марта 2021, 12:24

Злостным «алководителям» предлагают добавить ещё год к уголовной ответственности, тем самым срок лишения свободы увеличится с 2 до 3 лет.

Фото: pixabay.com

Также предлагают и повысить штрафы за рецидив – с максимального в 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным СМИ, поправки к УК РФ уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В МВД изменения объясняют тем, что существующее сейчас наказание не дает эффекта, люди садятся пьяными за руль даже после судимости за это.

Изменения внесут в ст. 264.1 УК, которая устанавливает санкции для водителей, «подвергнутых административному наказанию» — то есть для тех, кто уже был наказан за пьяное вождение (или за отказ от медосвидетельствования) в рамках КоАП.

Сейчас нарушителям, если их в течение года повторно поймают на пьяном вождении, грозит уголовное наказание в виде штрафа 100-300 тыс. руб. или лишение свободы на срок до двух лет и другие виды наказаний.

Добавляется, что в 2020 году из всех осужденных по статье 264.1 УК 20 % были наказаны не в первый раз.

Катунь24