Катунь24: В Алтайском крае пресекли контрабанду лесоматериалов

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

В Алтайском крае пресекли контрабанду лесоматериалов16 марта 2021, 11:32

С начала марта инспекторы регионального Россельхознадзора на российско-казахстанском участке границы пресекли две попытки незаконного вывоза 52 м3 лесоматериалов в Казахстан.

Фото: pixabay.com

Россияне на грузовых автомобилях вывозили продукцию без фитосанитарных сертификатов. Это является грубым нарушением порядка вывоза подкарантинной продукции из России, а также законодательства Евразийского экономического союза.

Продукцию задержали до проведения фитосанитарного контроля и оформления разрешительных документов.

В отношении нарушителей возбуждено административное производство.

Катунь24