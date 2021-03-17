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Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае пресекли контрабанду лесоматериалов

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

В Алтайском крае пресекли контрабанду лесоматериалов16 марта 2021, 11:32

С начала марта инспекторы регионального Россельхознадзора на российско-казахстанском участке границы пресекли две попытки незаконного вывоза 52 м3 лесоматериалов в Казахстан.

Фото: pixabay.com

Россияне на грузовых автомобилях вывозили продукцию без фитосанитарных сертификатов. Это является грубым нарушением порядка вывоза подкарантинной продукции из России, а также законодательства Евразийского экономического союза.

Продукцию задержали до проведения фитосанитарного контроля и оформления разрешительных документов.

В отношении нарушителей возбуждено административное производство.

Катунь24

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