Катунь24: В Алтайском крае прошел Открытый чемпионат по бодибилдингу

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В Алтайском крае прошел Открытый чемпионат по бодибилдингу15 марта 2021, 22:09

В нем приняли участие 82 спортсмена из 9 регионов России. Наша съемочная группа побывала на соревнованиях.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае прошел Открытый чемпионат по бодибилдингу

Бодибилдинг – спорт в буквальном смысле не для слабаков. На чемпионате выступили 82 участника – молодые люди и девушки – из 9 регионов. Как соседи – из Кемеровской и Новосибирской областей, так и гости издалека – Иркутской, Якутской областей и Хакасии.

Спортсмены могут участвовать в нескольких номинациях. Все потому, что одни и те же параметры оцениваются по-разному.

Призовой фонд чемпионата – 125 тысяч рублей. Победители получили денежные призы и подарки от партнеров и спонсоров: спортивное питание, косметические средства и многое другое.

Катунь24