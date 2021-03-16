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Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае прошел Открытый чемпионат по бодибилдингу

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

В Алтайском крае прошел Открытый чемпионат по бодибилдингу15 марта 2021, 22:09

В нем приняли участие 82 спортсмена из 9 регионов России. Наша съемочная группа побывала на соревнованиях.

Фото: Катунь 24

Бодибилдинг – спорт в буквальном смысле не для слабаков. На чемпионате выступили 82 участника – молодые люди и девушки – из 9 регионов. Как соседи – из Кемеровской и Новосибирской областей, так и гости издалека – Иркутской, Якутской областей и Хакасии.

Спортсмены могут участвовать в нескольких номинациях. Все потому, что одни и те же параметры оцениваются по-разному.

Призовой фонд чемпионата – 125 тысяч рублей. Победители получили денежные призы и подарки от партнеров и спонсоров: спортивное питание, косметические средства и многое другое.

Катунь24

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