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Алтайский край

Катунь24: В правительстве Алтайского края прошло совещание по подготовке к акции «Сад памяти»

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

В правительстве Алтайского края прошло совещание по подготовке к акции «Сад памяти»15 марта 2021, 20:00

В 2021 году проведение акции приурочено к 80-летию начала Великой Отечественной войны. 

Фото: pixabay.com

Жители Алтайского края во второй раз примут участие в международной акции «Сад памяти». Во всей стране и в бывших республиках СССР будет высажено 27 миллионов саженцев – в память о 27 миллионах погибших на фронтах. 

На совещании у заместителя председателя правительства края Александра Лукьянова принято решение о создании организационного комитета по проведению акции «Сад памяти» в Алтайском крае. В состав оргкомитета помимо представителей власти и предприятий лесного комплекса также  войдут активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

В Алтайском крае молодые деревья будут высаживать в черте городов, в лесничествах, на территории сельских населенных пунктов. Площадки для высадки деревьев предстоит определить в каждом городском округе и муниципальном районе. 

В акции традиционно примут участие сотрудники различных ведомств, волонтерские и общественные организации, студенты и школьники. К участникам акции сможет присоединиться любой желающий.

Справка: Международная акция «Сад памяти» проводится при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Минприроды России. В 85 субъектах России и за рубежом ежегодно высаживают деревья, чтобы увековечить память о каждом из 27 миллионов погибших в боях Великой Отечественной войны. Ее цель – укрепление единства россиян путем вовлечения в социально значимый проект по высаживанию деревьев, консолидировать гражданскую активность населения, общественных, волонтерских и добровольческих организаций.

Катунь24

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