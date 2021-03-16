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Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае организация родителей детей-инвалидов рискует остаться без денег из-за банка

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

В Алтайском крае организация родителей детей-инвалидов рискует остаться без денег из-за банка15 марта 2021, 18:00

Центробанк отозвал лицензию у «ФорБанка», из-за чего барнаульская некоммерческая организация «Ступени», которая помогает детям-аутистам, может потерять средства, которые хранятся в банке.

Фото: Скриншот instagram.com/incident22

Об этом в видеообращении рассказала руководитель организации Светлана Рахно. Видео опубликовано в инстаграм-аккаунте incident22.

По ее словам, в «ФорБанке» у них был счёт, на котором хранились средства губернаторского гранта по проекту «Хочу и буду говорить» и средства премии «Гражданская инициатива». Всего 245 тысяч рублей. Но 12 марта 2021 года Центробанк отозвал у банка лицензию.

«Эти средства нужны на реабилитацию и на оплату коммунальных платежей. Вероятность того, что их сможем вернуть, очень низка, а точнее, почти равна нулю», — рассказала глава организации.

По словам Светланы Рахно, деньги организации нужны сейчас. Но, по её сведениям, процесс возврата может продлиться больше года.

Катунь24

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