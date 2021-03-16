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Алтайский край

Катунь24: В центре Барнаула ограничат парковку автомобилей в ночное время

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

В центре Барнаула ограничат парковку автомобилей в ночное время15 марта 2021, 17:17

Мера будет принята для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает официальный сайт Барнаула.

Фото: pixabay.com

Знаки, ограничивающие стоянку и остановку транспортных средств в ночное время, будут установлены на улице Песчаной около № 69 и № 71 и по проспекту Красноармейскому.  Они начнут появляться с 5 апреля.

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула просит водителей с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и соблюдать новые требования к парковкам по указанным адресам.

Катунь24

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