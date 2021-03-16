Катунь24: В Алтайском крае 100 % органов исполнительной власти и местного самоуправления подключены к платформе «Госуслуги. Решаем вместе»

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В Алтайском крае 100 % органов исполнительной власти и местного самоуправления подключены к платформе «Госуслуги. Решаем вместе»15 марта 2021, 16:08

Работа по запуску в Алтайском крае цифровой платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» началась в ноябре 2020 года. По данным Министерства цифрового развития и связи региона, на данный момент к системе подключены 100 % органов исполнительной власти (РОИВ), администрации всех муниципальных районов и городских округов края, КАУ «МФЦ Алтайского края». Ведется работа по подключению подведомственных организаций. Цель цифровой платформы обратной связи — получение и обработка сообщений от граждан, проведение опросов, голосований, обсуждений проектов нормативных правовых актов муниципального уровня.

Фото: pixabay.com

Платформа «Госуслуги. Решаем вместе» до конца 2021 года будет запущена во всех субъектах страны, региональных и муниципальных органах власти, а также в ряде федеральных организаций. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти.

«При формировании Координационного центра правительства особый акцент сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от населения. Руководители цифровой трансформации должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений. Важная опция для граждан на цифровой платформе — это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Госуслуги. Решаем вместе» позволяет организовать работу по четырём направлениям. Во-первых, это работа с обращениями граждан с возможностью оперативно контролировать решение вопросов. Во-вторых, проведение онлайн-опросов по социально значимым для населения темам и общественных обсуждений вопросов местного значения. Также с помощью платформы можно работать с госпабликами органов власти в соцсетях и мессенджерах и отслеживать инциденты в соцсетях.

Напомним, пилот по внедрению платформы обратной связи начался в РФ в 2019 году, в нём участвовали Минцифры и 9 субъектов страны. Сейчас в ПОС создано более 16,5 тыс. личных кабинетов органов исполнительной власти субъектов, органов местного самоуправления и иных организаций пилотных субъектов РФ. Поступило более 340 тыс. сообщений, проведено голосований по более чем 400 проектам, размещено более 1,5 тыс. опросов граждан. Органы местного самоуправления пилотных субъектов провели обсуждения с гражданами около 470 проектов нормативных правовых актов по вопросам местного значения. В 2020 году платформа использовалась в федеральных органах исполнительной власти. Так, на едином портале госуслуг размещены сервисы для сообщений о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах с вызовом скорой помощи в условиях пандемии. Размещён сервис Минпросвещения для обратной связи от родителей младшеклассников по организации горячего питания в школах.

Катунь24