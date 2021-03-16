Катунь24: В Алтайском крае с размахом проводили зиму

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В Алтайском крае с размахом проводили зиму15 марта 2021, 15:49

В Барнауле праздники проходили на экоярмарке ВДНХ, пешеходной части улицы Мало-Тобольской, в парках «Центральный» и «Лесная сказка» и ТРЦ Galaxy. В других городах и сёлах края также провожали зиму с размахом.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае с размахом проводили зиму

Масленичная неделя подошла к концу – в минувшие выходные жители края проводили зиму на народных гуляньях. Праздник отмечали и в торговых центрах, и в парках, и на площадях.

Блины. Символ ли это солнца или атрибут ритуала поминания усопших, до сих пор разбираются историки. Но мы с вами точно знаем, что Масленица – это всегда праздник блинов! Поэтому на ярмарках обычно можно попробовать совсем свежие с пылу с жару.

Традиции веселого праздника соблюдали по всему краю. Жители региона узнали историю Масленицы. Участвовали в конкурсах: тягали гири, водили хороводы, бились мешками, пели песни, танцевали и лазили по столбу. За это они получили ценные призы. Праздник посещали, как правило, семьями. Дети катались на пони и собаках, прыгали через канаты-скакалки.

В древние времена Масленица считалась земледельческим Новым годом. Поэтому сожжение чучела — это прощание с зимой и со всем, что бы хотелось оставить в прошлом. Старые вещи и даже оставшуюся с недели Масленицы еду сжигали и готовились к Великому посту. И, конечно, теперь уже к приходу тепла.

Катунь24