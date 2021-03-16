Катунь24: В России решили создать новый кодекс для сельских жителей

- ‹‹ НАЗАД
- ВПЕРЁД ››
В России решили создать новый кодекс для сельских жителей15 марта 2021, 15:09
Глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Госдумы Николай Харитонов предложил создать новый Крестьянский кодекс.
Фото: pixabay.com
Он предложил внести в новый документ все государственные законы, охватывающие сельских работников, чтобы позволить им «нормально жить, трудиться и выращивать собственную продукцию».
Харитонов отметил, что в документ можно внести часть Земельного кодекса, вопросы займов и льготного кредитования, цен и качества продукции.
По мнению депутата, «бесконечные поправки» к законам и постановления правительства нередко вводят человека в заблуждение до такой степени, что «впору махнуть рукой и плюнуть на все это».
Николай Харитонов также напомнил, что нынешнему созыву Госдумы осталось работать около четырех месяцев, а для подготовки подобного законодательного акта уйдет много времени.