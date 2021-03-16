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Катунь24: В России решили создать новый кодекс для сельских жителей

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

В России решили создать новый кодекс для сельских жителей15 марта 2021, 15:09

Глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Госдумы Николай Харитонов предложил создать новый Крестьянский кодекс.

Фото: pixabay.com

Он предложил внести в новый документ все государственные законы, охватывающие сельских работников, чтобы позволить им «нормально жить, трудиться и выращивать собственную продукцию».

Харитонов отметил, что в документ можно внести часть Земельного кодекса, вопросы займов и льготного кредитования, цен и качества продукции.

По мнению депутата, «бесконечные поправки» к законам и постановления правительства нередко вводят человека в заблуждение до такой степени, что «впору махнуть рукой и плюнуть на все это».

Николай Харитонов также напомнил, что нынешнему созыву Госдумы осталось работать около четырех месяцев, а для подготовки подобного законодательного акта уйдет много времени.

Катунь24

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