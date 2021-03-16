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Алтайский край

Катунь24: В Бийске чиновников оштрафовали почти на миллион за плохую уборку дорог

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

В Бийске чиновников оштрафовали почти на миллион за плохую уборку дорог15 марта 2021, 14:01

В адрес Приобского ДЭУ выписали штрафы на общую сумму 810 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com

«Данную сумму мы будем пробовать взыскать с подрядчика либо удержать ее в счет оплаты, чтобы из городского бюджета деньги на эти цели израсходованы не были», — прокомментировала «Деловому Бийску» и.о. начальника управления ЖКХ Бийска Ирина Скобкова.

В администрации отметили, что подрядные организации не справляются с уборкой снега на дорогах: из-за мощных отвалов снега  на некоторых улицах машинам сложно разъехаться.

В адрес мэрии стало приходить больше предписаний от ГИБДД, но претензии по многим из них остаются без внимания подрядчиков. А когда предписания не исполняются, то штраф выписывают на городское управление ЖХХ.

Сейчас из-за некачественной уборки подрядчика ООО «Приобское ДЭУ»  в управлении накопились штрафы на общую сумму 810 000 рублей.

Катунь24

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