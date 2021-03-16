Катунь24: В Барнауле появится торгово-офисный центр за 72,5 млн рублей

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В Барнауле появится торгово-офисный центр за 72,5 млн рублей15 марта 2021, 13:56

В новых корпусах будут высокие потолки и витражные окна. Арендой будущих помещений уже заинтересовались предприниматели.

Фото: avito.ru

Согласно эскизам проекта, центр будет состоять из трех корпусов. Несмотря на то, что строительство еще не началось, собственник уже решил выставить его на продажу. Постройка пройдет в проезде Северном Власихинском, 39.

Общая площадь помещений составит 5700 кв. м. Фасад будет выполнен из бетона с большими витражными окнами от пола до потолка. При этом будущие арендаторы имеют возможность свободной планировки, а нестандартные большие комнаты, по словам собственника на Avito, позволят реализовать любые задумки. Помещениями будущего торгово-офисного центра уже заинтересовались владельцы ресторанов, кофеен, кафе, салонов красоты и медицинских учреждений.

«Этот весьма востребованный формат полюбился предпринимателям Барнаула благодаря шикарным фасадам и великолепно благоустроенной территории, подчеркивающим статус собственников и арендаторов. При этом в каждом новом здании появляются все новые и новые улучшения, дизайнерские и технические решения», — отмечает продавец на Avito.

По информации altapress.ru, землю под строительство бизнес-центра выкупила компания «Милан», ее директор — Александр Мирошников.

Катунь24