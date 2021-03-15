Катунь24: Врач рассказал, как избавиться от кашля после COVID-19

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Врач рассказал, как избавиться от кашля после COVID-1914 марта 2021, 18:43

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на своей странице в Instagram, как избавиться от навязчивого кашля после коронавируса.

Фото: pixabay.com

По словам доктора, нет никаких «волшебных» таблеток, которые могли бы помочь в такой ситуации.

Облегчить состояние и ускорить возвращение к нормальному самочувствию могут помочь дозированные физические нагрузки, свежий воздух, прогулки возле водоемов и в лесу, правильное питание, хорошее настроение и позитивный взгляд на мир.

Катунь24