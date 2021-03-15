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Алтайский край

Катунь24: В Барнауле прекращает работу автобусный маршрут № 33. Вместо него появится новый

Мар 15, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

В Барнауле прекращает работу автобусный маршрут № 33. Вместо него появится новый14 марта 2021, 13:53

Администрация Барнаула при этом утвердила новый маршрут № 33р. Его расписание и схема сохранится.

Фото: администрация Барнаула

Сегодня, 14 марта, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула сообщил, что компания ООО «АТП «АГАС-Транс», осуществляющая обслуживание автобусного маршрута № 33 «мкр. Сибирская Долина – ВРЗ» прекращает свою работу на маршруте с 15 марта. Перевозчик не подал транспортные средства в наряд диспетчерской службы на понедельник.

В связи с поступившим уведомлением комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула проработал вопрос по утверждению нового маршрута № 33р. Маршрут будет действовать по регулируемому тарифу, стоимость проезда составит 23 рубля. Для отдельных категорий граждан (льготники, включённые в краевой и федеральный регистр, а также городские пенсионеры по возрасту) будет действовать право предоставления льготного проезда.

Ранее маршрут был нерегулируемым, а цена проезда составляла 25 рублей.

Катунь24

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