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Катунь24: Врач назвал неожиданный симптом опасных заболеваний

Мар 15, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

Врач назвал неожиданный симптом опасных заболеваний14 марта 2021, 13:39

Кардиолог Сергей Иванов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о симптоме, который может указывать на развитие опасных болезней.

Фото: pixabay.com

По словам врача, следует отслеживать появление отёков. Они могут быть связаны не только с сердечно-сосудистой системой, но и с патологией почек или гормональными осложнениями.

Образующийся к вечеру отёк ног зачастую свидетельствует о сердечной недостаточности, отметил Иванов. Врач посоветовал быть внимательнее и серьезно относиться к своему здоровью, а также призвал регулярно отслеживать уровень артериального давления и фиксировать показатели в личном дневнике.

Катунь24

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