Катунь24: Врач назвал неожиданный симптом опасных заболеваний

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Врач назвал неожиданный симптом опасных заболеваний14 марта 2021, 13:39
Кардиолог Сергей Иванов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о симптоме, который может указывать на развитие опасных болезней.
Фото: pixabay.com
По словам врача, следует отслеживать появление отёков. Они могут быть связаны не только с сердечно-сосудистой системой, но и с патологией почек или гормональными осложнениями.
Образующийся к вечеру отёк ног зачастую свидетельствует о сердечной недостаточности, отметил Иванов. Врач посоветовал быть внимательнее и серьезно относиться к своему здоровью, а также призвал регулярно отслеживать уровень артериального давления и фиксировать показатели в личном дневнике.