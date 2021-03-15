Катунь24: В Алтайском крае формируют программу акции «Ночь музеев»

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В Алтайском крае формируют программу акции «Ночь музеев»14 марта 2021, 13:08

С 15 марта по 15 апреля оргкомитет Всероссийской акции «Ночь музеев» осуществляет сбор программ организаций-участников. Сама же акция пройдет 22 мая.

Фото: pixabay.com

К проекту присоединятся свыше 100 площадок — все государственные и муниципальные музеи Алтайского края, галереи и выставочные пространства региона. Будущим участникам необходимо заполнить заявку по соответствующей форме, приложить почасовую программу акции и краткую информацию об организации. Решение о включении новых участников примет краевой оргкомитет на основании поданных заявок.

Особенности формата акции в этом году, рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия будут озвучены позже с учетом эпидемиологической обстановки, уточнили в пресс-службе Правительства региона.

Подать заявку на включение в общекраевую программу мероприятий Всероссийской акции «Ночь музеев» можно на сайте Министерства культуры Алтайского края.

Катунь24