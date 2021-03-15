Катунь24: В Бийске отремонтируют 11 улиц

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В Бийске отремонтируют 11 улиц14 марта 2021, 09:42

Общая сумма средств ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составит около 250 млн рублей.

Фото: pixabay.com

В Министерстве транспорта Алтайского края рассказали, что в предстоящем строительном сезоне будут обновлены следующие участки дорог:

переулок Складской (от улицы Антона Чехова до ул. Тараса Шевченко). Он соединит ранее отремонтированные ул. Владимира Короленко, ул. Тараса Шевченко с ул. Иркутской и Сибирской, разгрузив параллельные дорожные линии;

ул. Социалистическая (от ул. Ударная до ул. Иртышская вдоль домов № 123а и № 23/2);

ул. Социалистическая (от ул. имени Героя Советского Союза Григория Васильева до ул. Ударная). Участок востребован в Приобской части города, долгое время нуждался в ремонте;

ул. Декабристов (от ул. Георгия Прибыткова до ул. Социалистическая). Дорога является нужной жителями микрорайона АБ и нуждается в обновлении для комфортного проезда автомобилей и автобусов;

пер. Муромцевский (от ул. Владимира Короленко до ул. Иркутская). Ремонт участка продолжит приведение в порядок инфраструктуры данного микрорайона, улучшит комфорт автобусного и автомобильного сообщения. Проезд к центральной детской больнице и почтовому отделению;

ул. Михаила Митрофанова (от здания № 255/1 по ул. Красноармейская до ул. Вали Максимовой);

ул. Пригородная (от ул. Каховская до ул. Ефима Мамонтова);

ул. Садовая (от пер. Байкальский до ул. 15 Гвардейской Дивизии). Одна из самых востребованных дорог в зареченской части города, которая проходит мимо Центральной городской больницы;

ул. Каховская (от пер. Шубенский до пер. Яровой). Ремонт дороги разгрузит центральные улицы города;

ул. Советская (от ул. Стахановской до ул. Григория Васильева, четная сторона);

ул. Советская (от ул. Стахановской до ул. Григория Васильева, нечетная сторона).

Ремонт улицы Советской имеет особое значение для жителей и гостей города, так как здесь ежедневно проезжают тысячи машин. В этой части Бийска находятся две школы, детские сады, а также один из крупнейших торгово-развлекательных центров.

Катунь24