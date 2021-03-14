Катунь24: В администрация Барнаула прокомментировали информацию о запрете празднования Масленицы в парке «Арлекино»

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В администрация Барнаула прокомментировали информацию о запрете празднования Масленицы в парке «Арлекино»13 марта 2021, 22:55

Информация об этом появилась в инстаграм-аккаунте администрации Ленинского района Барнаула.

Фото: pixabay.com

Напомним, ранее в парке «Арлекино» заявили о том, что администрация Барнаула запретила проводить им народные гуляния в честь Масленицы. В сообщении было сказано, что «причина — запрет Администрации «на проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий»».

«В соответствии с Положением о Ленинском районе в городе Барнауле и администрации Ленинского района города Барнаула, утвержденным решением Барнаульской городской Думы от 27.04.2018 №117, администрация района не имеет полномочий в части запрета либо ограничения проведения мероприятий юридическими лицами на территории района», — отметили в администрации.

По их словам, письмо направленное руководству парка, носило разъяснительный характер для уведомления о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в период ограничительных мероприятий и согласования проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий с Управлением Федеральной службы защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю.

Также в администрации отметили, что информация была направлена руководству парка на следующий день после размещения афиши о проведении мероприятия.

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Катунь24