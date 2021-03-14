Катунь24: В Госдуме планируют запретить библиотекам сжигать печатные материалы времен Великой Отечественной войны

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В Госдуме планируют запретить библиотекам сжигать печатные материалы времен Великой Отечественной войны13 марта 2021, 19:10

Предполагаемая поправка войдет в закон «О библиотечном деле».

Фото: pixabay.com

С инициативой выступили председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и глава думского Комитета по культуре Елена Ямпольская. Они предлагают включить печатную продукцию – книги, газеты и журналы, созданные в СССР с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, в национальный библиотечный фонд.

«Хотя это – важнейшие исторические документы, свидетельства героизма и трагедии великой эпохи, сегодня библиотеки могут их списывать, выбрасывать, сжигать, сдавать в утиль и т.п», – отметил Александр Хинштейн.

Председатель Комитета по информполитике подчеркнул, что книги, журналы, листовки, плакаты, газеты и другая типографская продукция, изданная в военное время, сейчас никак не защищается государством. С поправками в закон библиотеки будут обязаны сохранять эти документы, кроме того, будет введен запрет на их списание и уничтожение, сообщает «Парламентская газета».

Законопроект о включении печатных изданий и документов времен ВОВ авторы внесли в пятницу, 12 марта. Ранее в четверг, 11 марта 2021 года, был утвержден план развития библиотечного дела до 2030 года. В документе, разработанном Министерством культуры, определены программы модернизации библиотек, увеличения книжных фондов, внедрение цифровых платформ, разработка нормативной базы и др.

Катунь24