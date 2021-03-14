Катунь24: В барнаульской гимназии объявили семейный творческий конкурс

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В барнаульской гимназии объявили семейный творческий конкурс13 марта 2021, 18:30

Восстановить культуру семейного ансамбля хотят в Барнаульской «Гуляевской гимназии». Там организовали онлайн-конкурс «Всё начинается с семьи». В нем дети с ограниченными возможностями здоровья могут показать свои таланты в театральной, вокальной номинациях, игре на музыкальных инструментах. Главное условие: участвовать должен не только ребенок, но и его семья.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В барнаульской гимназии объявили семейный творческий конкурс

«Стала лучше учиться в школе, когда взяла в руки гитару», — рассказывает Саша. Девушке 14 лет, четыре года из которых она обучается музыке. Саша не видит участников своего небольшого ансамбля, но ограниченные возможности здоровья не мешают ей слышать. И даже чувствовать тот момент, когда брат Миша поднимает смычок над виолончелью.

Саша участвует в городском онлайн-конкурс «Все начинается с семьи». Его организовали в «Гуляевской гимназии». Это возможность для детей с ОВЗ показать свои таланты в театральной, вокальной номинациях, игре на музыкальных инструментах. На конкурс нужно отправить видеоролик с выступлением.

Конкурс проходит в рамках «Гуляевских чтений». Поэтому произведения должны быть времен 19 века, когда жил идейный вдохновитель гимназии – алтайский историк, этнограф, исследователь Степан Гуляев. Можно представить и народное творчество, созданное до начала 20 века: Степан Иванович собирал и изучал фольклор. Но, как отмечают организаторы, самое главное: семейная любовь и общее дело.

Катунь24