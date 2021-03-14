Катунь24: В России 13 марта вступили в силу новые законы. Рассказываем какие

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В России 13 марта вступили в силу новые законы. Рассказываем какие13 марта 2021, 17:03

Изменения коснутся разных сфер жизни.

Фото: pixabay.com

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 года № 261 «О внесении изменений в Правила предоставления грантов в форме субсидий в области науки из федерального бюджета для государственной поддержки молодых российских учёных — кандидатов наук и докторов наук в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 146 „О мерах по усилению государственной поддержки молодых российских учёных — кандидатов и докторов наук“ (гранты Президента Российской Федерации), а также ведущих научных школ Российской Федерации»

Утверждена новая редакция правил предоставления грантов для господдержки молодых российских учёных и ведущих научных школ Российской Федерации. Средства выделяются для финансового обеспечения затрат на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники РФ для материальной поддержки молодых российских учёных и членов коллективов научных школ.

Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети Интернет при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете (проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете).

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2021 года № 288 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 1320»

Скорректирован порядок предоставления субсидий из федерального бюджета на создание киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности. В частности, установлены правила рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий на введение в эксплуатацию и обеспечение функционирования киберполигона.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2021 года № 289 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных со строительством крупнотоннажных судов»

Обновлены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных со строительством крупнотоннажных судов. В частности, установлено, что получатели средств будут отбираться Министерством промышленности и торговли РФ путём запроса предложений. Также расширены требования к организациям.

Сведения о субсидиях будут размещаться на едином портале бюджетной системы при формировании проекта федерального бюджета.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 2021 года № 291 «О внесении изменений в Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета в целях создания и внедрения в агропромышленный комплекс современных технологий на основе собственных разработок научных и образовательных организаций в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 „О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства“, в том числе с участием центров геномных исследований мирового уровня»

Утверждён новый порядок предоставления грантов в целях создания и внедрения в агропромышленный комплекс современных технологий на основе собственных разработок научных и образовательных организаций. Так, уточнены порядок отбора получателей и пересмотрены правила перечисления средств.

Сведения о грантах будут размещаться на едином портале бюджетной системы при формировании проекта федерального бюджета.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 года № 295 «О предоставлении и распределении грантов в форме субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку некоммерческих организаций в целях реализации задач государственной молодёжной политики и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Обновлены правила выделения субсидий на поддержку некоммерческих организаций в целях реализации задач государственной молодёжной политики. Средства предоставляются Ассоциации студенческих спортивных клубов России, Поисковому движению России, АНО «Россия — страна возможностей» и Центру изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды.

Утверждено распределение грантов в 2021–2023 годах.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 года № 296 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий компаниям — производителям воздушных судов для местных и региональных воздушных линий на компенсацию части затрат на сертификацию таких воздушных судов, а также на компенсацию части затрат на реализацию проектов по подготовке и сертификации производства воздушных судов для местных и региональных воздушных линий»

Установлен новый порядок предоставления субсидий компаниям — производителям воздушных судов для местных и региональных воздушных линий. Средства выделяются на компенсацию части затрат на сертификацию таких воздушных судов, а также на реализацию проектов по подготовке и сертификации производства воздушных судов для местных и региональных воздушных линий.

Сведения о субсидиях будут размещаться на едином портале бюджетной системы при формировании проекта федерального бюджета.

Катунь24